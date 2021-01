Unesco, candidatura Civita di Bagnoregio: i complimenti del sen. Battistoni

NewTuscia – VITERBO – Faccio i più sinceri complimenti all’amministrazione comunale di Bagnoregio per aver ottenuto la candidatura italiana a patrimonio dell’UNESCO.

Una grande notizia che ci aspettavamo e per la quale abbiamo sempre fatto il tifo.

Il successo di Civita è un successo che, qualora venisse confermato dal Comitato mondiale, potrà arricchire tutto il territorio della provincia di Viterbo.

Esperienze come quelle di Civita di Bagnoregio devono essere d’ esempio per il nostro territorio che deve saper puntare sul turismo a 360 gradi. Sono convinto che abbiamo le potenzialità per poter competere, in Italia e nel mondo, con le nostre bellezze, i nostri prodotti, con l’ambiente sano e pulito su cui possiamo contare e la storia che ci ha preceduto.

Forza Civita, siamo tutti con te.

Francesco Battistoni, Senatore di Forza Italia