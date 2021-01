NewTuscia – BAGNOREGIO – E’ fatta! Civita di Bagnoregio è il sito italiano 2021 candidato ufficiale UNESCO. Una grande emozione.

Grazie a tutti i nostri collaboratori per lo straordinario lavoro che ha consentito di raggiungere questo storico risultato, un grazie ai rappresentanti del Ministero, della Regione Lazio, del Comune di Bagnoregio. Un ringraziamento a tutto il mio staff di Casa Civita, in particolare a Federica Capotosti e Roberto Pomi che nell’ultimo mese hanno lavorato giorno e notte per la stesura definitiva del Dossier. Francesco Bigiotti amministratore unico Casa Civita.

http://www.unesco.it/it/News/Detail/977

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio