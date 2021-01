Per i Beni Comuni. Valentini: presentata proposta per dire no al deposito di rifiuti radioattivi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata di Lunedì 18 gennaio si è tenuto il Consiglio Provinciale e tra i punti all’ordine del giorno c’era una proposta riguardante la contrarietà della Provincia di Viterbo all’individuazione della Tuscia quale sito unico destinato ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Per discuterne in tale sede ho presentato una proposta di deliberazione concernente tale tematica dove tra le richieste, oltre a chiedere l’impegno del Presidente ad esprimere la contrarietà a tale ipotesi nelle varie sedi, ho chiesto di coinvolgere in questa importante fase anche le associazioni di categoria dei settori che potrebbero essere coinvolti da questa evenienza. Ritengo che sia necessario avere una voce territorialmente unitaria e mi riferisco anche ai Comuni, alcuni dei quali, come Corchiano e Montalto di Castro, hanno già deliberato in Consiglio Comunale la loro posizione negativa verso l’ipotesi del deposito di rifiuti radioattivi.

Le proposte che, come gruppo “per i beni comuni” ho presentato, come alcune di altri consiglieri, sono state recepite, pertanto la delibera è stata approvata all’unanimità.

Sono sicuro che questa voce, unitaria nell’intento, come le voci delle Amministrazioni Comunali della nostra Provincia avranno una grande rilevanza al fine di tutelare l’ambiente, l’agricoltura, il turismo e la nostra Comunità.

Fabio Valentini

CAPOGRUPPO “PER I BENI COMUNI”