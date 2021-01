Alessandra Moscatelli nuovo Direttore Generale dell’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Alessandra Moscatelli è da oggi, il nuovo direttore generale dell’Università della Tuscia. È risultata la prima dei candidati che avevano aderito alla selezione indetta dall’UNITUS per ricoprire l’incarico. Succede a Gianluca Cerracchio chiamato ad altro incarico presso il MIUR.

Avvocato, laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ha ricoperto vari incarichi in seno all’UNITUS dal 1997 anno della sua assunzione fino ad arrivare alla nomina di direttore generale. Chiamata dall’Università di Brescia a ricoprire lo stesso incarico nel 2017, è tornata all’UNITUS nel 2020. Ora il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo viterbese, acquisito il parere del Senato Accademico ha conferito all’avvocato Alessandra Moscatelli l’incarico di Direttore Generale.” La dottoressa Moscatelli -ha sottolineato Stefano Ubertini rettore dell’UNITUS- per la sua elevata qualificazione professionale e la comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali è un valore aggiunto del nostro Ateneo al quale per anni ha garantito un indispensabile apporto che, sono sicuro, continuerà a fornire anche nei prossimi anni”.