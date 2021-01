Terza puntata di “Luce Nuova sui fatti”: si parla di crisi del settore Cultura. Ospiti: De Carolis, Castagneri, Benedetti, Jacurti e Krassym

NewTuscia – VITERBO – Terza puntata di “Luce Nuova sui fatti” dedicata alla Cultura e, come tema portante, alla crisi economica nel settore artistico. Con specifico riferimento al teatro. Giovedì 21 gennaio alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord.

Con l’ideatore e conduttore della trasmissione Gaetano Alaimo tornerà Arianna Cigni, attrice di teatro professionista, che intervisterà i tanti ospiti in studio e a casa oltre a proporre un contributo realizzato in esterna.

Saranno ospiti di questa puntata: Lucio Castagneri (attore, regista e pittore); l’assessore alla Cultura del Comune di Viterbo Marco De Carolis; l’attore teatrale e scrittore Stefano Jacurti; l’attore di teatro e produttore cinematografico Pietro Benedetti e lo showman Krassym.

Gli effetti della crisi economica, derivante dall’emergenza Coronavirus ma non solo, saranno analizzati dagli addetti ai lavori dello spettacolo e, al tempo stesso, verranno resi noti gli ultimi lavori teatrali ed artistici degli ospiti impegnati nel mondo dello spettacolo.

Con l’assessore alla Cultura del Comune di Viterbo Marco De Carolis chiariremo le iniziative messe in campo per venire incontro ai problemi dello spettacolo a livello locale con i bandi emanati da Palazzo dei Priori.

La puntata inizierà, come sempre, con il parere dei due opinionisti fissi di “Luce Nuova sui fatti” Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it

Molto positivi i dati d’ascolto delle prime puntate del nuovo format televisivo messo in campo da NewTuscia Italia con la collaborazione di Tele Lazio Nord. Migliaia le visualizzazioni ogni settimana, confermate nelle 3 puntate andate in onda in diretta su TLN ed in streaming sulla pagine facebook dei siti partner dell’emittente viterbese.

Uno sforzo molto grande quello messo in atto da NewTuscia Italia per offrire una trasmissione tematica d’approfondimento settimanale. La concomitanza dell’essere un programma in diretta e tematico, unico nel suo genere in tutte le programmazioni della Tuscia, ha imposto una programmazione quotidiana per costruire il format fatto da ospiti in studio, interviste registrate e collegamenti skype. Il tutto in piena emergenza Coronavirus.

Ne è nato un prodotto televisivo che, nei prossimi mesi, ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento globale nel panorama informativo provinciale e regionale, puntando a interviste esclusive e confronti su grandi temi tra la realtà del Viterbese ed altre nazionali.

Già da febbraio sono previste delle novità all’interno della programmazione che verranno presto svelate!

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta, oltreché su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt e 5664 e 5675 Sky), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Tusciatimes, Lafune e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it