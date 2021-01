Scoperta una festa in un agriturismo, violazione delle norme anti covid

NewTuscia – TUSCANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania in piena notte, alle 03.00, hanno scoperto ed interrotto all’ interno di un agriturismo del luogo, una festa di compleanno per festeggiare il 18 compleanno di una ragazza.

La festa è stata subito interrotta, ed i Carabinieri intervenuti hanno identificato tutti i ragazzi partecipanti , di cui due provenienti dal Piemonte, e li hanno sanzionati per il divieto di assembramento e per la violazione dell’ obbligo dell’ uso di protezione delle vie respiratorie ,visto che tutti i ragazzi erano sprovvisti di mascherine.

Inoltre i Carabinieri hanno disposto la sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per 5 giorni anche per avere aperto in orario non consentito