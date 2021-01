Forza Italia costituisce i dipartimenti provinciali

NeeTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

"Ho il piacere di comunicare che abbiamo provveduto alla creazione, come previsto dallo statuto, dei dipartimenti provinciali tematici. Forza Italia sta crescendo sul territorio, sta allargando la propria squadra e si è posta l'obiettivo di organizzare la propria classe dirigente.

Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini, promuovere un sano dibattito interno con idee e proposte di sviluppo e di crescita del territorio”. Sono queste le parole di Marco Marcucci, consigliere comunale di Ronciglione e responsabile provinciale dei dipartimenti di Forza Italia che spiega: “La pandemia ci tiene a casa ma abbiamo tempo di parlare tra noi, di consultarci, di programmare. La tecnologia, in questo senso, ci aiuta molto, nonostante ci neghi di poter girare e incontrare le persone. Ma percepiamo voglia di sana politica da parte della gente, ed è per questo che come partito stiamo lavorando tantissimo. In tal senso abbiamo provveduto alla creazione di dipartimenti tematici dove poter concentrare la nostra attività interna. Inoltre il commissario Andrea Di Sorte ha ratificato l’ingresso nel Comitato Provinciale di Francesca Fiordigigli, consigliere comunale di Civitella d’Agliano, e nominato Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano, responsabile provinciale degli enti locali. Stiamo crescendo, stiamo tornando attrattivi, lo dicono i sondaggi che ci danno in risalita, e lo testimonia il grande apprezzamento che stanno avendo Berlusconi e Tajani nelle loro recenti uscite sui media”.

“La direzione è quella giusta – conclude Marcucci-, dobbiamo continuare su questa strada con la solita passione e l’amore per questo territorio che ci contraddistingue da sempre”.

Elenco dei nuovi dipartimenti ed il relativo responsabile.

Dipartimento Attività Produttive: Claudio Parroccini, presidente del consiglio comunale di Civita Castellana

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti: Vincenzo Petroni, già sindaco di Sutri

Dipartimento Sport: Matteo Achilli, consigliere comunale di Viterbo

Dipartimento Cultura: Mauro Proietti, commissario di FI per la città di Viterbo

Dipartimento Economia: Fabrizio Ricci, vicesindaco di San Lorenzo Nuovo

Dipartimento Giustizia: avv. Emilio Valenti

Dipartimento attività legislativa: David Crescenzi, presidente del consiglio comunale di Bagnoregio

Dipartimento Formazione: Carmelo Messina.

