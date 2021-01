Procaccini (FDI): “Conte non ha idee da difendere ma solo interessi. Si dia la parola agli italiani”

NewTuscia – “Ai colleghi eurodeputati del M5S voglio dire che si sbagliano: Giorgia Meloni non è in politica da 23 anni, ma da quasi 30. Più o meno dalla rivolta nazionale contro le stragi di mafia del ’92. E fin dai banchi di scuola non ha mai smesso di credere nelle stesse idee, negli stessi valori. Questo è ciò che la distingue dal premier Conte, capace di cambiare governi come se fossero mutande. Un uomo che non crede in nulla, eccetto la parcella del cliente. Un uomo che non ha idee da difendere, ma solo interessi. Si dia la parola agli italiani, così vediamo da che parte stanno..”

E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare di FdI-ECR Nicola Procaccini, in replica ad alcune dichiarazioni apparse sui social del M5s Europa.