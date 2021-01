Incontro per la Pace, appuntamento domenica alle 15

Incontro per la Pace, DOMENICA 24 GENNAIO alle ore 15,00

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Questo anno purtroppo per le vicende che ci sono ben note non potremmo sfilare come in passato per le vie di Civitavecchia, ma questo non ci ha fatto desistere dall’organizzare un momento di condivisione.

In accordo col Vescovo abbiamo scelto come luogo il piazzale antistante la nuova Parrocchia dei Santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi: oltre ad essere un modo questo per essere presenti anche nei luoghi periferici della nostra città ci permetterà di poter svolgere il tutto rispettando tutte le norme covid vigenti. Saranno disponibili infatti 300 posti a sedere.

La informo anche che il Vescovo Gianrico al termine della cerimonia consegnerà a tutti i sindaci della Diocesi presenti il messaggio del papa per la giornata mondiale della Pace.

Alla cerimonia parteciperanno inoltre i fratelli delle chiese evangeliche e ortodosse della città insieme ai loro pastori.