Ieri e oggi, primo Weekend di Open Day virtuale all’I.P.S.EO.A. “A. Farnese” di Montalto di Castro.

NewTuscia – MONTALTO – Buona la partecipazione di famiglie e ragazzi collegati in video per visitare la scuola ed assistere alle performance degli alunni dell’Istituto. Già, perché il Covid avrà fermato le attività in presenza ma non ferma la passione e la creatività dei nostri ragazzi che, pur in collegamento video da casa, hanno trasformato la rete in bar e ristoranti virtuali esibendosi in veri e propri show da professionisti dell’arte enogastronomica: dai cocktails “White Lady” di Bruno Manfredini e “Daiquiri” di Stefano Curre al piatto creato appositamente per l’Open Day da Paola Fabbri, un piatto della Tuscia d’aMare per valorizzare i prodotti del nostro territorio: un “Filetto di Merluzzo al rosmarino con patate viola, Pomodorini e granella di Pistacchio” ovviamente condito con Olio evo Dop di Canino.

Ecco quello che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a continuare il nostro lavoro.

Vi aspettiamo al prossimo Weekend di Open Day virtuale all’I.P.S.EO.A. “A. Farnese” di Montalto di Castro., il 23 e 24 Gennaio: prenotatevi semplicemente cliccando sul link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcqrHqV5vsBYhvoGocPqu1qJheFeHAeZZeOGxGnQtwiglFQg/viewform scegliendo data e ora a voi più graditi.