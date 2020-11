Sberna: “Prorogato al 31 dicembre servizio Sollievo domiciliare per il Comune di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – Prorogato fino al 31 dicembre il Sollievo domiciliare, il servizio rivolto ad anziani, persone fragili e con disabilità, istituito dal Comune di Viterbo lo scorso marzo all’inizio dell’emergenza Covid-19, per il disbrigo delle attività quotidiane di approvvigionamento di spesa e medicinali, ritiro posta e ricette. A comunicarlo è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che spiega:“Non è stato mai interrotto il servizio Sollievo domiciliare, resosi molto utile durante la fase di lockdown e che ricordo essere interamente finanziato con risorse comunali. Siamo ancora in emergenza, per questo abbiamo deciso di prorogarlo fino alla fine dell’anno. Ad oggi sono state oltre 800 le richieste di viveri gratuite, oltre 700 quelle di farmaci, 2000 invece i pacchi viveri consegnati almeno una volta alle famiglie richiedenti, per oltre 16.250 i km percorsi solo dal personale della Croce Rossa. E proprio alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, guidato dal presidente Marco Sbocchia, va un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione garantita fin dal primo giorno di emergenza, sia sul campo sia per le attività di coordinamento del servizio. Ringrazio l’Anteas per aver accompagnato il servizio in tutti questi mesi. Un ringraziamento che voglio estendere anche ai gruppi di Protezione Civile che operano nel comune di Viterbo, coordinati dal consigliere comunale delegato Antonio Scardozzi, per la disponibilità mostrata fino a oggi e per quella riconfermata per la prosecuzione del servizio.