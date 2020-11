Riqualificazione pavimentazioni: l’Assessore Allegrini: “In dirittura di arrivo Via Corrado Alvaro”

Lavori in corso in via XXIV Maggio e a Piazza Crispi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In dirittura di arrivo i lavori di pavimentazione in via Corrado Alvaro. Sono invece partiti questa mattina, e proseguiranno anche nei prossimi giorni, i lavori in via XXIV Maggio e a piazza Crispi. A fornire aggiornamenti sugli interventi in corso riguardanti la riqualificazione delle pavimentazioni di vie e strade del capoluogo è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che aggiunge: “In queste ore la ditta sta intervenendo sui marciapiedi di via XXIV Maggio.

Si ricorda che nelle vie interessate dai lavori è stato istituto il divieto di sosta con rimozione, nonché il divieto di circolazione se necessario, come indicato nell’apposita segnaletica collocata sul posto. Successivamente si proseguirà con le altre zone previste in questo lotto, ovvero via I Maggio e alcuni tratti di piazza Martiri d’Ungheria. Gli interventi non verranno realizzati contemporaneamente, ma procederanno per fasi successive. La ditta collocherà di volta in volta la necessaria cartellonistica per segnalare i vari interventi in corso nelle varie vie e strade interessate”.