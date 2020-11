Fiavet Lazio. Avviato il primo corso di formazione per intermediario assicurativo

NewTuscia – ROMA – “Siamo orgogliosi di poter annunciare che l’Associazione, dopo un lungo periodo di lavoro, ha dato il via al primo corso di Formazione per Intermediario Assicurativo a titolo accessorio, che apre le porte a nuove opportunità lavorative nell’ambito del settore dell’intermediazione”. E’ quanto ha comunicato il Presidente di Fiavet Lazio, Ernesto Mazzi, nell’annunciare, non senza una nota di soddisfazione, questa importante iniziativa che offre la possibilità agli agenti di viaggio, soprattutto in questo sfortunatissimo periodo, di trovare nuovi sbocchi lavorativi.

Il corso è totalmente gratuito per gli associati Fiavet Lazio iscritti al Fondo Forte. È un percorso formativo articolato in 64 ore di cui 4 in aula virtuale e 60 in FAD. Il corso si conclude con un esame finale che, qualora superato, consentirà l’iscrizione al Registro Unico Elettronico degli intermediari assicurativi alla sezione E, come previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con CESFORM, centro studi di formazione assicurativa accreditata IVASS e B&T Insurance Service, società di intermediazione assicurativa leader nel settore turistico. È in programma un’ulteriore edizione di questo corso prevista per l’inizio del 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria inviando una mail a supportoaziende@fiavet.lazio.it