Avviso pubblico “Natale streaming” a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Online da ieri l’avviso pubblico Natale streaming 2020. A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. L’avviso, rivolto a enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, comitati, fondazioni, mira a promuovere progetti performativi attraverso tutti gli strumenti – a partire dal digitale come live streaming, creazioni per le piattaforme digitali, spettacoli per Whatsapp o telefono, dispositivi interattivi, anche mediante ogni altro mezzo ritenuto utile – che consentano la loro immediata attuazione, senza la partecipazione del pubblico in presenza. 40mila euro la somma stanziata. I progetti selezionati andranno a comporre un vero e proprio cartellone di eventi online dall’8 al 31 dicembre 2020. Le iniziative dovranno essere diffuse in modalità streaming su internet e canali social, tra cui anche il sito istituzionale e i social del Comune di Viterbo. Ogni operatore può presentare una sola domanda, esclusivamente in modalità singola e non in forma associata tra più operatori. Tutte le attività dovranno rispettare i protocolli vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. La richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 26 novembre 2020 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, da inviare all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it con le modalità indicate nell’avviso.

“Le misure restrittive legate all’emergenza epidemiologica disposte a livello normativo non consentono eventi con presenza di pubblico – ha sottolineato l’assessore De Carolis -. Abbiamo pertanto dovuto rivedere la modalità di fruizione delle iniziative natalizie. Per questo 2020 chiediamo ai promotori degli eventi di puntare sull’innovazione dei format, su nuove forme di produzione e distribuzione dei contenuti, individuando la rete come luogo privilegiato di realizzazione degli eventi. In un contesto così delicato dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, l’assessorato alla cultura, con il parere favorevole del consiglio comunale in fase di approvazione di bilancio di previsione, non solo ha messo in campo delle misure a sostegno delle spese vive delle associazioni, attraverso l’avviso SOS Cultura, ma rilancia con questo ulteriore avviso pubblico, mettendo a disposizione altre risorse per gli operatori culturali che proporranno eventi fruibili attraverso tecnologie digitali e innovative”.

Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda, i soggetti interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Cultura (email