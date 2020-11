Marciapiede Ponte dell’Elce, il sindaco Arena: “Al via i lavori per la realizzazione di un’opera particolarmente attesa dagli abitanti del quartiere”

L’assessore Allegrini: “Dal prossimo lunedì modifiche alla viabilità”

NewTuscia – VITERBO – Dal 23 novembre al via i lavori per la realizzazione del marciapiede di collegamento con il quartiere Ponte dell’Elce. A darne notizia è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “Finalmente prenderà forma un’opera particolarmente attesa dagli abitanti del popoloso quartiere. Un’opera a cui tengo molto, inclusa tra le priorità del mio programma di mandato. Una promessa mantenuta, nel rispetto di quei tanti cittadini che da anni attendevano questo collegamento pedonale”. I lavori avranno inizio il prossimo lunedì. Previste modifiche alla circolazione veicolare. A fornire tutti i dettagli è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega:

“L’intervento sarà realizzato per fasi successive, per ciascuna delle quali si renderà necessario apportare modifiche alla viabilità. Sono stati disposti appositi provvedimenti di disciplina della circolazione veicolare, compatibili con l’esecuzione delle opere. Nello specifico, dal prossimo 23 novembre e fino al termine dei lavori (previsto per il 20/2/2021), sarà istituito il divieto di circolazione su strada Cassia sud, nel tratto tra l’intersezione con via Buon Pastore e l’intersezione con strada Ponte sodo, consentendo il traffico a soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sulla suddetta strada, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti, ad eccezione dell’area di cantiere ubicata al Km 80 +300 della strada Cassia sud”.

I provvedimenti – come indicato nell’apposita ordinanza (n. 424 del 12/11/2020, settore LLPP) – saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa segnaletica, anche di tipo mobile, collocata in sito a cura della ditta appaltatrice almeno 48 ore prima dell’intervento.

La stessa verrà posta in opera secondo il procedere del cantiere lungo i tratti interessati dai lavori. “Anche in questo caso – ha aggiunto l’assessore Allegrini – sta per vedere la luce un’altra importante e strategica opera, che faciliterà notevolmente il collegamento pedonale tra Ponte dell’Elce e il centro abitato cittadino”.