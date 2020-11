Fusco: la Corte Costituzionale ha annullato il piano paesistico di Zingaretti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Corte costituzionale con la sentenza n. 240, depositata oggi, ha annullato il Piano paesistico della Regione Lazio e tutti gli atti consequenziali e successivi alla sua approvazione.

La Corte ha accolto il ricorso del Governo circa l’adozione del Ptpr della Regione Lazio, annullandolo, poiché contrario al Codice dei beni culturali e del paesaggio entrato in vigore nel 2004 ed in violazione degli impegni assunti nei confronti dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, aveva infatti unilateralmente approvato il piano paesaggistico regionale il 2 agosto 2019, senza il necessario coinvolgimento del Governo, agendo con una condotta che è stata oggi giudicata dalla Corte Costituzionale contrastante con il principio della leale collaborazione, oltre che con il già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio per cui, al fine di assicurare l’unitarietà del valore della tutela paesaggistica, è previsto l’obbligo di pianificazione congiunta.

Alla base della sentenza, di fatto, il mancato coinvolgimento da parte di Zingaretti, segretario del PD, del Ministro Franceschini, anch’egli del PD.

La vicenda, nel porre in risalto un evidente problema di natura politica, evidenzia il cortocircuito che la gestione del Partito Democratico ha generato nella vicenda ed il caos in cui si sono trovate ad operare le imprese del Lazio e ancor più le amministrazioni locali.

Auspico che a seguito di quanto avvenuto la Giunta regionale sappia ora proporre, non solo con il pieno coinvolgimento del Ministero, ma a seguito di un reale concertazione con tutti i soggetti interessati, un nuovo Ptpr che sappia offrire una forte ed unitaria tutela paesaggistica e ambientale del territorio regionale.

Umberto Fusco

Coordinatore regionale Lega per gli Enti Locali

Vice-coordinatore regionale Lega