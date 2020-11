Forza Italia Viterbo: “Bando sport in tempi record. Ottimo lavoro amministrazione”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Comune di Viterbo è riuscito, in tempi record, ad emettere il bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle attività sportive su base del numero ponderato di atleti iscritti. Un risultato importante che permetterà di dare una risposta immediata a quelle società sportive che stanno attraversando, a causa della grave crisi sanitaria ed economica in corso, un momento di grande difficoltà.