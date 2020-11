 Confesercenti,  agenti e  rappresentanti di commercio confronto con Pattuelli sul contributo a fondo perduto 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, e in particolare quelli attivi nell’intermediazione turistica e della ristorazione, sono tra le categorie più colpite dalle nuove restrizioni. Per questo apprezziamo il confronto, da noi fortemente richiesto, con il Ministro per lo Sviluppo Stefano Patuanelli, che ci ha permesso di rivendicare il diritto al percepimento del contributo a fondo perduto per agenti e rappresentanti di commercio, agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari”. Così dichiara la Confesercenti. “Il confronto con le parti sociali inaugurato per gli agenti – prosegue -non deve rimanere un’eccezione ma diventare una regola. Ci sono ancora moltissimi comparti da sostenere: il meccanismo Ateco scelto dal governo ha infatti portato ad escludere ingiustamente dai ristori tante attività, dalla filiera della ristorazione e del turismo fino agli operatori ambulanti delle sagre.

E non riesce a rispondere ad un’emergenza economica che è sempre più estesa e ormai coinvolge turismo, abbigliamento, servizi e tanti altri comparti produttivi. Per questo, abbiamo più volte sollecitato l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto per la gestione delle situazioni contingenti, con la partecipazione delle associazioni di categoria e delle parti sociali coinvolte, al fine di dare una risposta equa ed efficace all’emergenza delle imprese. E dissipando questo clima di insostenibile incertezza: dalle difficoltà con la cassa integrazione all’individuazione delle zone rosse, informazione arrivata solo a tarda sera, le imprese vivono con il fiato sospeso e sono spesso vittime del caos normativo.

Anche l’ennesimo pasticcio sulla sospensione del pagamento dei contributi, il cui termine previsto era proprio ieri: la norma prevedrebbe lo stop anche per le imprese delle zone rosse entrate in vigore ieri ma l’INPS, venerdì sera, ha fatto sapere che sono escluse. Una contraddizione – conclude la Confesercenti -che dimostra la necessità di un coordinamento più efficace e chiaro delle misure di sostegno. Ci auguriamo che anche questa proposta venga accolta al più presto: siamo in drammatico ritardo”.