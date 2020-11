Ambiente: Approvato avviso pubblico per i Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Approvato dalla Giunta della Regione Lazio un avviso pubblico per il coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume.

Si tratta di un altro tassello importante per le politiche ambientali della Regione Lazio che stavolta mira a coinvolgere i più giovani per creare comunità più consapevoli per il futuro, responsabili e pronte a spendersi in prima persona. Le ragazze e i ragazzi lavoreranno ad un vero e proprio Contratto di Fiume in tutte le sue fasi: dalla scoperta e conoscenza dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici di un corso d’acqua, alla visione del corpo idrico a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, fino a stabilire delle azioni e comportamenti virtuosi su come potrebbe essere il futuro e quali impegni potrebbero prendersi.

La nostra azione di promozione dei Contratti di Fiume, strumento di partecipazione per la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico del territorio, prosegue contemporaneamente con azioni di sistema, come l’inserimento dei Contratti di fiume all’interno della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, ed azioni concrete e puntuali rappresentate da questo bando che impegnerà risorse pari a 160 mila euro e segue il bando aggiudicato lo scorso gennaio a sostegno dei 19 processi di contratti di fiume finanziati ”

Cristiana Avenali, Responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio