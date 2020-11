A Tarquinia arriva il volantino di natale

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Famolo Cornetano! E’ iniziato il periodo dell’acquisto dei regali di Natale, e mentre Amazon ed altri siti martellano con le pubblicità, Tarquinia risponde “Famolo Cornetano!”. Dal gruppo #iocomproatarquinia arriva infatti l’ennesima iniziativa: un volantino digitale che racchiude tanti spunti per idee regalo! Non sai dove andare per fare il giusto regalo alla tua amica fissata per i trucchi, all’amico sempre attaccato ai videogiochi, alla tua dolce nonna, a tuo marito? Consulta il volantino e scopri il negozio che fa’ per te!