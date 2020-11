Ronciglione, trovato anziano morto in casa

NewTuscia – RONCIGLIONE – Questa mattina nel centro storico di Ronciglione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 89 anni nella sua abitazione. A dare l’allarme i vicini che non avevano notizie dell’anziano da diversi giorni.

Sono intervenuti i militari, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la morte sia sopraggiunta per cause naturali.