“L’Italia al passo dei sindaci” il tema dell’assemblea nazionale di comuni italiani dell’Anci

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – “L’Italia al passo dei sindaci”. Come ogni anno torna da domani martedì 17 a giovedì 19 novembre l’assemblea annuale dell’Anci che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, sarà un’esperienza totalmente digitale.

La XXXVII edizione dell’assise nazionale dell’associazione dei Comuni italiani proporrà come di consueto tavole rotonde, confronti e dibattiti tra sindaci e amministratori. Incontri e confronti che però si svolgeranno in una modalità diversa e innovativa. Una digital experience, inevitabile al tempo del Covid, a cui nella prima giornata di lavori parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dal 17 al 19 novembre i temi affrontati saranno quelli della più stretta attualità: dal Coronavirus , e alle conseguenze economiche e sociali che si sono riverberate su Comuni grandi e piccoli, al tema della sostenibilità per rilanciare il Paese. E poi il ruolo dei sindaci come ‘riserva’ della Repubblica, la salute nelle città e la sfida del recovery fund quale leva cruciale per rilanciare i territori.

Viterbo Palazzo dei Priori: Sala del Consiglio Comunale.

Oltre al Capo dello Stato previste le presenze ‘digitali’ di autorevoli membri del governo, primo fra tutti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella giornata conclusiva verrà intervistato insieme al presidente Decaro. Interverranno anche i ministri Gualtieri (Economia), Dadone (Pubblica amministrazione), Boccia (Affari regionali), Di Maio (Esteri), Lamorgese (Interno), Patuanelli (Sviluppo economico). Nella seconda giornata interverrà da Bruxelles il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. A loro i sindaci chiederanno risposte anche sui temi dei piccoli Comuni, della legalità, della cooperazione, della coesione sociale e del ruolo dei giovani nel ricambio generazionale della classe dirigente.

Durante la tre giorni previste anche le testimonianze di Oscar Farinetti, Maria Falcone, Vittorio Brumotti e Matteo Marzotto oltre che dei giornalisti Massimo Franco, Gianluca Semprini e Alberto Matano.

Per la Conferenza delle Regioni “Il confronto con il Governo è stato positivo e costruttivo”, cosi il Presidente Stefano Bonaccini ha commentato l’esito della videoconferenza che si è tenuta recentemente fra i Presidenti delle Regioni, i Ministri Boccia, Gualtieri, De Micheli e il Commissario Arcuri sul Dl Ristori.

“Il Governo ha stanziato una quantità notevole di risorse per ristorare le categorie economiche e i lavoratori che saranno colpiti dalle misure restrittive. Ora però è importante che le decisioni assunte siano correlate ad una velocità nelle erogazioni.

Le Regioni hanno comunque assicurato la loro collaborazione per fare in modo che l’elenco dei codici Ateco sia il più completo possibile e che nessuna attività o categoria di lavoratori risulti esclusa.

“Positivo l’impegno assunto dal Governo e in particolare dalla Ministra De Micheli per l’aumento delle risorse disponibili per il Trasporto Pubblico locale. I presidenti e gli assessori ai trasporti delle Regioni sono tornati ad incontrarsi con la Ministra per definire le modalità più celeri di utilizzo e per ragionare anche su nuovi modelli organizzativi che facciano trovare il Paese più preparato al momento della ripresa completa delle attività.

Infine, ha concluso Bonaccini, “stiamo utilizzando il bando della Protezione Civile per il reclutamento di ulteriori medici e infermieri, abbiamo ricevuto gli elenchi e sono in corso verifiche ed assunzioni”.