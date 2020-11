Avviso concessione contributi a fondo perduto attività economiche, online FAQ

L’assessore Mancini: “Nelle prossime ore l’attivazione di una mail dedicata a richiesta di info e chiarimenti”

Online da questo pomeriggio l'elenco delle FAQ per quanto riguarda l'avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, a sostegno delle attività economiche, a seguito delle misure adottate per la gestione e il contenimento dell'emergenza Covid. Ne dà notizia l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che aggiunge: "Si tratta di domande che in molti ci hanno già rivolto.

Riteniamo pertanto opportuno fornire in modo rapido e pratico alcune delucidazioni. Nelle prossime ore verrà attivata una mail dedicata esclusivamente alla richiesta di informazioni e/o chiarimenti in merito all’avviso pubblico e alla compilazione del modello di domanda. Ricordo che le domande potranno essere inoltrate con le modalità indicate nell’avviso a partire dalle ore 10 del prossimo 23 novembre. C’è ancora una settimana per la compilazione del modello di domanda – aggiunge l’assessore Mancini -. C’è ancora tutto il tempo per chiedere delucidazioni sulla corretta compilazione dei campi riportati nel modulo.