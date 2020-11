Viterbese, ora Taurino è ufficiale

NewTuscia – Viterbo. Ufficializzato finalmente il nuovo tecnico della Viterbese.

Con un comunicato ufficiale, la Viterbese ha annunciato il nuovo tecnico dei gialloblù, sarà Roberto Taurino. Di seguito il comunicato del club :

“La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Roberto Taurino. L’allenatore ha raggiunto un accordo che lo legherà al club gialloblù fino al prossimo 30 giugno.”

“Roberto Taurino, nato a Lecce il 22 gennaio 1977, allena da quattro anni. In precedenza, infatti, una lunga carriera da calciatore che lo ha portato a vincere tre campionati di Serie D, una Coppa Italia di Serie C e una Coppa Italia Dilettanti.

Dalla stagione 2016/2017 ha intrapreso la carriera di allenatore entrando nello staff della Virtus Francavilla (Serie C) come allenatore in seconda di Antonio Calabro. In seguito l’esperienza in Serie D, prima alla guida del Nardò (due stagioni) e poi sulla panchina del Bitonto, club con il quale ha vinto il campionato 2019/2020, ottenendo la promozione in Serie C.”