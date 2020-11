Tpl, riduzione corse per alcune linee

L’assessore Contardo: “corse generalmente vuote, alcune utilizzate dagli studenti delle superiori”

NewTuscia – VITERBO – Riduzione corse per alcune linee del trasporto pubblico locale, a partire dal 16 novembre. Ad annunciarlo è l’assessore alla mobilità urbana e alle partecipate Enrico Maria Contardo, che aggiunge: “Dal prossimo lunedì saranno temporaneamente sospese alcune corse. Si tratta di quelle meno utilizzate, in gran parte dei casi viaggiano senza passeggeri a bordo. Alcune vengono utilizzate in particolar modo dagli studenti delle scuole superiori. Con la didattica a distanza, attualmente, tali corse risultano inutili. Non ha senso far circolare bus vuoti. Si è deciso pertanto di risparmiare quei costi legati alle corse al momento superflue e inutilizzate dall’utenza. Scolastica e non”. Nello specifico, ad essere sospese saranno le seguenti corse:

– Linea 2: corsa con partenza alle ore 16 dal Sacrario per Terme-Monterazzano e ritorno al Sacrario.

– Linea 5: corsa con partenza alle ore 6:35 dal Sacrario per Grotte S.Stefano Vallebona-Montecalvello e ritorno al Sacrario; corsa delle ore 13:35 dal Sacrario per Grotte S.Stefano e ritorno.

– Linea 6: corsa delle ore 7:15 dal Sacrario per Bagnaia e ritorno.

– Linea 14: corsa delle ore 15 dal Sacrario per motorizzazione-Poggino e ritorno al Sacrario.

– Corse scolastiche delle ore 7:45 e 13:50 in partenza dal Sacrario.