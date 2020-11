Il Punto sul Campionato di Serie C girone C dopo la 9° e 10° giornata d’andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese è uscita sconfitta in casa 1-0 ad opera della Paganese dopo una prestazione scialba della squadra gialloblù che non è stata digerita dal Presidente Marco Arturo Romano: il tecnico Agenore Maurizi è stato esonerato in diretta giornalistica ed ha affidato temporaneamente la squadra al tecnico della Beretti Alessandro Boccolini, che ha preparato in poco tempo la difficile trasferta sul campo del Monopoli. Qui è stato conquistato un prezioso pareggio esterno grazie alla rete di Tounkara, subentrato nella ripresa, che ha permesso alla compagine gialloblù di uscire indenne dallo stadio Veneziani di Monopoli dopo essere passata in svantaggio.

La squadra è apparsa più reattiva e tonica del solito con buone trame di gioco, da segnalare la grossa prestazione del portiere Daga, autore di tre grossi interventi su pericolose conclusioni degli attaccanti pugliesi, salvando la porta gialloblù dalla capitolazione.

A guidare i gialloblù è stato scelto Mr. Roberto Taurino, ex giovane tecnico del Bitonto la scorsa stagione, con cui ha vinto il campionato di serie D girone H, promozione poi revocata dalla Lega di serie C per illecito sportivo insieme al Picerno.

Il tecnico Pugliese è stato presentato alla stampa locale oggi pomeriggio al Borgo di Bagnaia.

I gialloblù effettueranno un turno di riposo, una pausa preziosa che permetterà al tecnico di lavorare con la squadra e conoscere meglio i giocatori preparando la difficile ed insidiosa trasferta sul campo della Juve Stabia in programma sabato prossimo 21 novembre. Una settimana quindi molto travagliata quella passata dalla compagine gialloblù e dalla dirigenza.

La capolista Ternana, dopo aver vinto con un secco 5-0 in trasferta sul neutro di Castellammare di Stabia con la Cavese, si è imposta di misura in casa 1-0 con la Virtus Francavilla. Un successo importante che proietta in vetta alla classifica la compagine rossoverde umbra guidata da Mr. Cristiano Lucarelli, in attesa del big match con il Bari, la partitissima della 11° giornata per lo scontro diretto al vertice.

Il Bari, anch’esso vittorioso in casa 2-0 con la Juve Stabia alla 9°giornata d’andata, ha poi bissato il successo in trasferta violando lo stadio Viviani di Potenza con un perentorio 4-1 che non lascia adito a repliche.

Il Catanzaro, reduce dalla brutta sconfitta di Terni per 5-1 ed il deludente pari interno per 1-1 con il Palermo, sembra aver cambiato passo e mentalità: i giallorossi di Mr. Antonio Calabro si sono imposti per 3-1 in trasferta sul campo dell’Avellino di Mr. Piero Braglia ed hanno battuto tra le mure amiche il temibile Teramo per 1-0, portandosi a quota 15 punti in classifica al 4° posto in coabitazione con il tandem Turris ed Avellino. Domani il Catanzaro si recherà sul campo della Virtus Francavilla, reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Ternana: per il tecnico dei calabresi sarà una gara particolarmente ostica e dal sapore particolare perché Calabro ha allenato per diversi anni la Virtus Francavilla ed ora la incontra da ex.

Il Potenza di Mr. Capuano viene dal successo esterno per 2-0 sul campo della Turris e la batosta rimediata in casa per 4-1 ad opera del Bari, si recherà sul campo della Vibonese: si tratta di una sfida delicata per entrambe le compagini che stazionano entrambe a 9 punti in classifica.

Il Teramo, invece, è la terza forza del girone: ancora brucia la sconfitta di misura 1-0 rimediata a Catanzaro e cercherà di rifarsi con il Catania allo stadio Bonolis.

Gli etnei sono reduci dal pari esterno per 1-1 nel derby siciliano con il Palermo ed hanno visto rinviare la gara interna in programma con il Bisceglie sempre a causa dell’emergenza Covid. Una partita importante per entrambe le formazioni: per i biancorossi abruzzesi per rimanere nella scia delle grandi, per il Catania per cercare di risalire la china dopo dei risultati altalenanti.

Alla Viterbese scotta ancora la sconfitta con la Paganese che, ancora incredula del colpaccio al Rocchi e dopo avere fermato in casa il quotato Avellino sul risultato di 1-1, affronterà il Palermo. I 10 punti della Paganese la fanno stare a metà classifica con il Foggia.

Il Palermo, dal canto suo, è ancora più che soddisfatto della prestazione con i cugini del Catania avendo avuto in rosa solo i giocatori scesi in campo contro gli etnei per l’emergenza Coronavirus: tutti gli altri erano positivi. Nell’ultima giornata il Palermo ha battuto in trasferta la forte Juve Stabia per 2-1, un successo esterno che ha dato molto morale ai rosanero.

Il Palermo ospiterà la Paganese allo stadio Barbera.

La Turris, nelle ultime due giornate, ha come risultati la sconfitta interna per 2-0 in casa con il Potenza ed il pari esterno per 2-2 sul campo del Foggia. Riceverà la Juve Stabia allo stadio Liguori: si tratta di un derby dell’hinterland di Napoli, tra due squadre che stazionano nelle zone medio alte della classifica.

La Casertana, rinfrancata dal successo per 3-1 in casa della Virtus Francavilla, ha visto rinviare per causa Covid-19 la propria gara interna con la Vibonese sempre a causa della pandemia di Covid 19: affronterà in trasferta la formazione del Bisceglie che, a sua volta, non ha potuto giocare a Catania.

RISULTATI DELLA 9°GIORNATA D’ANDATA



CAVESE-TERNANA 0-5

AVELLINO-CATANZARO 1-3

VITERBESE-PAGANESE 0-1

BARI-JUVE STABIA 2-0

TURRIS-POTENZA 0-2

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA 1-3

PALERMO-CATANIA 1-1

BISCEGLIE-MONOPOLI RINVIATA A MERCOLEDI 25-11-2020

VIBONESE-FOGGIA RINVIATA AL 25-11-2020

HA RIPOSATO IL TERAMO

RISULTATI DELLA 10° GIORNATA



FOGGIA-TURRIS 2-2

MONOPOLI-VITERBESE 1-1

TERNANA-FRANCAVILLA 1-0

CATANZARO-TERAMO 1-0

PAGANESE-AVELLINO 1-1

CASERTANA-VIBONESE RINVIATA

POTENZA-BARI 1-4

JUVE STABIA-PALERMO 1-2

CATANIA-BISEGLIE RINVIATA

HA RIPOSATO LA CAVESE

CLASSIFICA

TERNANA 24

BARI 20

TERAMO 17

CATANZARO 15

AVELLINO 15

TURRIS 15

JUVE STABIA 13

FOGGIA 10

PAGANESE 10

CATANIA 9 ( 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

MONOPOLI 9

VIBONESE 9 DUE GARE

POTENZA 9

VIRTUS FRANCAVILLA 8

BISCEGLIE 7 DUE GARE IN MENO

VITERBESE 7 UNA GARA IN MENO

CASERTANA 6

PALERMO 6 UNA GARA IN MENO

CAVESE 5

LE GARE IN PROGRAMMA PER LA 11° GIORNATA 15-11-2020

AVELLINO-MONOPOLI

TERAMO-CATANIA

PALERMO-PAGANESE

VIBONESE-POTENZA

BARI-TERNANA

BISCEGLIE-CASERTANA

CAVESE-FOGGIA

TURRIS-JUVE STABIA

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO

RIPOSERA’ LA VITERBESE