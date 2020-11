Pd Ladispoli. Solidarietà al personale della Asl per il loro impegno in un momento difficile per la situazione sanitaria

NewTuscia – LADISPOLI – La Direzione della Asl ha reso noto come il suo sito Istituzionale, che giornalmente fa il resoconto della situazione legata al Covid nel nostro Comprensorio, sia soggetto da giorni ad attacchi, con insulti e minacce al personale.

Tutto questo da parte di soggetti che pretenderebbero il silenzio sui dati e sulla reale situazione sanitaria.

Appare gravissimo che persone che si prodigano tutti i giorni per dare assistenza, fare prevenzione ed informazione sulla epidemia siano minacciate e attaccate nella loro professionalità.

Il PD esprime solidarietà e vicinanza agli operatori della nostra Asl e a tutti gli operatori che in Italia si sacrificano ogni giorno, spesso rischiando la vita, per limitare le perdite umane e per arrivare al più presto alla fine di questo lungo periodo di difficoltà.

Chi ha responsabilità nelle Amministrazioni e nega o minimizza la realtà dell’epidemia, danneggia tutta la collettività e allontana la ripresa della normalità che tutti auspichiamo.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli