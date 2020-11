Barcamp di Legacoop Lazio. Il 27 novembre webinar “Scenari cooperativi per il futuro del reatino”

NewTuscia – RIETI – Rieti è la settima provincia italiana e la seconda nel Lazio per tasso di crescita annuale imprenditoriale nel 2019, secondo i dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere in merito alla rilevazione trimestrale Movimprese sulla natalità e mortalità delle imprese italiane. Un importante ed inaspettato segnale di ripresa, che giunge a distanza di pochi anni dal terribile sisma che ha sconvolto questi territori.

L’attuale situazione di emergenza rischia però di compromettere questa inversione di rotta, determinando collateralmente la necessità di rivedere piani di sviluppo, priorità e obiettivi per la crescita del territorio.

Per fare il punto sulla situazione e provare ad immaginare gli scenari futuri post emergenza, Legacoop Lazio organizza il 27 novembre 2020 il barcamp “SCENARI COOPERATIVI PER IL FUTURO DEL REATINO”, realizzato nell’ambito delle attività del progetto “L.A.N.D. | Lazio Actions for Needs and Development” finanziato dalla Regione Lazio.

Con il coinvolgimento di Istituzioni (Regione Lazio e tutti i comuni della Provincia), mondo imprenditoriale, associazionismo e Parti Sociali, Legacoop Lazio vuole proporre una progettualità condivisa, in grado di valorizzare le potenzialità del territorio e l’impresa cooperativa come pilastro di uno sviluppo sostenibile.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre illustrato il progetto “Comunità in Gioco” di CoopAID, la Task force intercooperativa Legacoop, realizzato nelle zone del cratere sismico laziale tra settembre 2019 e settembre 2020.

Per poter ricevere l’invito al barcamp, che si svolgerà in modalità webinar, è necessario inviare una mail a m.celletti@legacooplazio.it, entro e non oltre il 25 novembre 2020, contenente i seguenti dati: nome, cognome, Ente di appartenenza, indirizzo mail.

Massimo Pelosi

Responsabile Distretto Lazio Nord

Legacoop Lazio