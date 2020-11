Regione Lazio: Altaroma e Lazio Innova lanciano la Scuola d’Impresa per designer

NewTuscia – ROMA – Continua la fruttuosa collaborazione tra Altaroma e Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di commercio di Roma, con un nuovo progetto rivolto a giovani aziende e designer che hanno dislocato o avviato la propria produzione sul territorio laziale.

Hanno infatti preso il via i corsi della “Scuola d’Impresa per Designer” con sedici brand che hanno risposto ad una iniziativa lanciata nei mesi scorsi da Altaroma e Lazio Innova, con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare il proprio modello di business e fornire loro alcuni strumenti e servizi di supporto, essenziali alla crescita imprenditoriale.

“Il Lazio sta diventando sempre di più una grande regione europea della creatività e dell’innovazione, anche grazie all’importante lavoro che sta facendo Altaroma. Per questo abbiamo deciso di affiancarla concretamente, lavorando insieme per aiutare i giovani creativi a dare corpo e futuro ai loro progetti. Perché anche da qui passa il nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo fondato sulla bellezza e sul talento delle persone che abbiamo in mente”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli.

“Attraverso questo progetto condiviso con Altaroma vogliamo supportare concretamente lo sviluppo di soluzioni e prodotti, con potenzialità di mercato, nel campo della moda, un settore a forte contenuto di creatività e innovazione”. Dichiara il direttore generale di Lazio Innova Andrea Ciampalini.

Per loro inizierà un percorso di quattro incontri – il 12, 16, 23 e 30 novembre – che si svolgeranno da remoto in modalità one-to-many, che li condurrà ad acquisire nozioni e capacità utili al miglioramento e perfezionamento del proprio business. Alla fine del percorso, inoltre, ai tre migliori progetti di impresa verrà assegnato un premio di 3.000 euro ciascuno.

“Pensare il proprio prodotto in un’ottica nuova”, “Comprendere meglio i propri clienti”, “Raccontare la storia del proprio prodotto”, “Raggiungere nuovi mercati”, sono i temi che verranno affrontati settimanalmente: ai partecipanti al percorso verranno assegnate delle attività da svolgere in base alle diverse tematiche, volte alla validazione della propria idea di prodotto e alla conseguente opportunità di business. Saranno invitati a lavorare in maniera indipendente, in team o individualmente, per produrre degli elaborati basati sull’attività assegnata per la specifica settimana, da sottoporre alla valutazione dei tutor e su cui basare l’attività di mentorship durante gli incontri.

“Il lavoro sinergico tra noi e le istituzioni è rivolto esclusivamente a questo – dichiara Adriano Franchi, direttore generale di Altaroma – sostenere iniziative che servano a dare occasioni e possibilità alle nuove leve della moda che saranno domani linfa dell’intero fashion system”.