La psicologa viterbese Eleonora Di Marco ora negativa al Covid: “Non sottovalutarlo ma con le accortezze se ne esce”

NewTuscia – VITERBO – Oggi si riparte dopo 21 giorni lunghi come 21 mesi!

Torno al mio incarico alla Asl, consapevole della mole di lavoro che troverò, ma felice di poterlo fare.

Torno dai miei pazienti, alcuni dei quali, capirò un po’ di più, forse.

Torno ad accompagnare all’asilo mio figlio, che ha terribilmente bisogno di esplorare, giocare e socializzare.

Torno dai miei colleghi preziosi, che in questo periodo non mi hanno lasciata sola un attimo e mi hanno semplicemente fatta sentire in famiglia.

Torno dai miei genitori, finalmente, che sono stati con il cuore in mano ad attendere una mia telefonata per sapere se fosse scesa la febbre e se respirassi bene, provando a mascherare l’apprensione.

Torno dalle mie amiche, quelle storiche e quelle incontrate lungo il cammino, che seppur a distanza, sono state sempre con me.

Da oggi avrò meno tempo per i social, ma volevo ringraziare ognuno di voi, perché in tanti mi avete scritto, ci siamo confrontati e confortati.

C’è stato anche chi mi ha accusata di gonfiare notizie personali per ottenere consensi o addirittura pazienti. In realtà condividere é solo un modo per esorcizzare la paura e lo smarrimento che io, come tutti, ho provato in questo periodo.

Dirvi che questo dannato covid non va certo sottovalutato é scontato, dirvi che se ne esce, anche; perciò voglio dirvi solo di stringere i denti e di fare quello che è nelle vostre possibilità per difendervi. Arriveranno tempi migliori, forse prima di ciò che ci aspettiamo.

Da oggi si torna alla “normalità” con la speranza che presto sia tutto “normale” sul serio!