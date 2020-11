COVID-19: Palozzi-Lazzaroni(Cambiamo). Interrogazione ospedale e Covid hotel

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Questa è la la RESIDENZA NAZARETH che la ASL ha scelto per sistemare alcuni pazienti ANZICHÉ UN OSPEDALE COME QUELLO DI RONCIGLIONE già completo ed attrezzato o di MONTEFIASCONE GRATUITI che ricordo sono ANCORA APERTI il cancello non è chiuso… !

È assurdo e inverosimile che si preferiscono i Covid hotel non attrezzati,ai presidi ospedalieri che sono già pronti e gratuiti .

Questa è l’interrogazione che giunge in una nota dal coordinatore provinciale di Cambiamo con Toti Viterbo Pietro Lazzaroni ed il consigliere regionale del Lazio e esponente nazionale di Cambiamo con Toti on Adriano Palozzi.

La responsabile comunicazione regione Lazio e Roma Cambiamo con Toti Tursi Maria Grazia