Arts & Brunch, a Roma giornata dedicata alla cultura e al giornalismo

NewTuscia – ROMA – “Arts & Brunch, Art and Food”. Una domenica romana tutta dedicata all’arte e al buon mangiare. Sarà quella che si terrà domenica a partire dalle 12 e fino alle 17 presso il ristorante Il Lampadario, in via Buonarroti 47-49 a Roma.

La giornata artistica è organizzata dall’associazione Fayaloby (Italia-Olanda-Suriname) di Marcia Sedoc e Alexander Lourenc e avrà l’inaugurazione della mostra d’arte di Pierre Peroncini e la presentazione del libro “Contro Asmodeo” di Homar Iafisco.

Può essere prenotato il proprio pranzo chiamando il 349/5544712.

Nel corso della giornata sarà presentata la nuova trasmissione televisiva “Luce Nuova sui Fatti”, condotta da Gaetano Alaimo e Marcia Sedoc, che andrà in onda in diretta, sulle frequenze di Tele Lazio Nord (Ch 629 e 675 del Dtt), a partire da mese di dicembre ogni giovedì dalle 21 alle 22.30

“La lotta tra Bene e Male non è un soggetto da film o da libro, ma realtà quotidiana: questo il messaggio che Homar Iafisco vuole condividere attraverso il racconto della sua esperienza, pubblicato da Intrecci Edizioni. Fresco di stampa, “Contro Asmodeo” è la testimonianza della presenza reale e tangibile del Male che attraversa la nostra quotidianità. Un racconto di speranza, quello di Homar, che con delicatezza e coraggio ci invita a non sottovalutare il diavolo, la cui prima arma è il nostro scetticismo”. Così, in sintesi, il senso del libro “Contro Asmodeo” di Homar Iafisco.

Altro momento della giornata sarà, come detto, la mostra d’arte di Pierre Peroncini. Chi è questo artista?

“Salve a tutti. Sono Andrea Bernardini, in arte Pierre Peroncini. Nato a Pisa, sono cresciuto a Roma e ho vissuto anche a Vancouver (Canada), dove la mia ossessione creativa è emersa definitivamente. Essere autodidatta nel disegno come nella pittura mi ha consentito di condurre una ricerca più intima e consapevole del tratto e delle forme che sovrappongo, frutto di costanti accettazioni dialettiche con altre sensibilità artistiche lontane e vicine.

Ho iniziato ad intuire e a dare importanza alle relazioni tra piani oggettivi ed invisibili prima tramite lo studio della filosofia come lente macroscopica, poi incidendo l’inchiostro nella carta con più empatia e significato. Dalle lettere ai tratti, dai tratti al contorno, il mio è un processo di scomposizione e contemporanea costruzione di coscienza, come uno specchio spezzato e incollato inconsapevolmente così che Narciso si innamori dell’altro e sia salvo”.

Nel corso della