Romoli presidente della prima commissione consiliare permanente “affari istituzionali, generali e legali”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è insediata lo scorso 6 Novembre a Palazzo Gentili la prima commissione consiliare permanente “ Affari istituzionali, generali e legali. Statuto, regolamenti, assistenza tecnica agli Enti locali, attuazione della Legge 56/2014. Bilancio. Società partecipate. Legalità e pari opportunità” . Eletto presidente all’unanimità dei consiglieri presenti il vicepresidente della Provincia Alessandro Romoli, Sindaco di Bassano in Teverina.

“ Obiettivo della commissione” dichiara Romoli “ oltre che lavorare sulle pratiche di bilancio, è quello di lavorare alla redazione e approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento del Consiglio Provinciale ancora non armonizzati alla legge Del Rio al fine di dare una piattaforma normativa efficace, attuale e condivisa tra tutte le forze politiche su atti fondamentali che regolano la vita dell’ente . Sia lo statuto che il regolamento del consiglio provinciale saranno condivisi anche dall’assemblea dei Sindaci mediante una procedura aggravata per l’approvazione che vedrà un passaggio in consiglio provinciale in assemblea dei sindaci e poi di nuovo in consiglio provinciale .

“Altro tema sul quale lavoreremo sin da subito” prosegue Romoli “ è l’aggiornamento del regolamento provinciale sull’utilizzo dei fitofarmaci. Sappiamo che questo tema e di rilevanza fondamentale in un momento nel quale le esigenze di produzione agricola debbono necessariamente contemperarsi alla tutela dell’ambiente. A questo fine avvieremo anche una fase di audizioni con le associazioni di categoria del mondo agricolo e i Sindaci al fine di elaborare un testo condiviso utile ad uniformare la disciplina in tutto il territorio provinciale. Il regolamento si prefigge lo scopo di essere un valido supporto alle amministrazioni locali oltre chè consentire controlli più incisivi della polizia provinciale, fornendo agli agricoltori, alle aziende agricole ai Comuni un quadro normativo chiaro e valido per tutto il territorio senza fughe in avanti o interventi spot. La commissione si riunirà una volta a settimana su piattaforma elettronica in osservanza della normativa anti covid . Ringrazio” conclude Romoli “tutti i consiglieri componenti e il presidente Pietro Nocchi per la disponibilità dimostrata e la fiducia accordata . Inizieremo i lavori da giovedì 19 Novembre .”