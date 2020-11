Imprese e digitalizzazione, come ottimizzare le strategie aziendali con la tecnologia

NewTuscia – Dal rapporto “Digitalizzazione e tecnologia nelle imprese italiane”, il censimento dell’Istat rivolto alle imprese, si evince che il 77% delle 280 mila imprese censite investe soprattutto in tecnologie digitali infrastrutturali.

Per molte di esse non avviene ancora il pa ssaggio alle tecnologie di tipo applicativo. Nel Belpaese la digitalizzazione segue quindi un processo a due fasi.

Le tecnologie digitali considerate sono state 11, cinque di tipo infrastrutturale, come ad esempio le soluzioni cloud e la fibra ottica, e sei di tipo applicativo, tra le quali la stampa 3D, l’automazione avanzata e le applicazioni di internet delle cose.

Soltanto il 3,8% delle aziende italiane può vantare di aver raggiunto la maturità digitale, intesa come un processo che punta a rendere più performante l’organizzazione aziendale grazie all’uso della tecnologia.

Un’importante spinta alla digitalizzazione, però, è stata data dalla crisi imposta dal Covid. Si è resa palese la necessità di una piena rivoluzione digitale dei processi sia in un’ottica di riorganizzazione aziendale che di attenzione alle nuove esigenze dei consumatori.

Questo contesto ha permesso l’accelerazione di alcuni processi e ha dato vita a realtà digitali. Al tempo stesso, ha permesso di consolidarne altre già presenti sul mercato, come UfficioPostale.com, da tempo leader per i servizi postali online.

Ciò costituisce un valido esempio di una efficiente digitalizzazione dei servizi essenziali al cittadino, come quelli postali. Ufficio Postale permette, infatti, di usufruire dei principali prodotti postali, come se ci si recasse allo sportello per spedire una lettera, un telegramma o persino una raccomandata, il tutto però comodamente da casa.

Sono numerosi i prodotti digitali disponibili sul sito, alcuni dei quali si sono rivelati fondamentali durante la pandemia, quando gli spostamenti erano fortemente limitati.

Dal telegramma, per porgere le condoglianze in assenza della possibilità di celebrare funerali, alla posta raccomandata per inviare comunicazioni urgenti e ufficiali. Il tutto senza uscire di casa e fare lunghe file alla posta.

La digitalizzazione dei servizi postali si è rivelata molto utile in un contesto in cui è sconsigliato frequentare luoghi pubblici e, al tempo stesso, ha consentito di usufruire di un servizio completo sotto ogni punto di vista.

Sul sito di Ufficio Postale, ad esempio, è possibile conoscere tutte le informazioni sui prodotti postali, i costi, le modalità di spedizione e di pagamento semplicemente consultando la pagina dedicata, e completare l’acquisto con pochi click.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di usufruire dei servizi tramite App per smartphone, così da inviare una raccomandata online in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo in cui l’utente si trovi.

È evidente, quindi, che è la digitalizzazione delle imprese a 360° è un processo che non può essere più ritardato. In questo senso, portali come UfficioPostale si sono posti come apripista ed esempi da seguire.