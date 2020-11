Covid, Palozzi-Fiesole (Cambiamo): “Interrogazione su calvario malato al San Filippo Neri di Roma”

NewTuscia – ROMA Riceviamo e pubblichiamo.

“Reputiamo inaccettabile e scandaloso quanto sarebbe accaduto in questi giorni a Danilo, un giovane ragazzo romano, malato di Covid, ricoverato presso il San Filippo Neri di Roma. Un vero e proprio calvario personale che testimonia lo stato di abbandono e precarietà del sistema sanitario regionale. Questa la storia: dopo aver riscontrato febbre e problemi respiratori, il 4 novembre Danilo decide di sottoporsi al tampone, e due giorni dopo scopre di essere positivo per essere poi trasportato presso il noto nosocomio capitolino.

Il ragazzo denuncia di aver atteso prima parecchie ore in ambulanza e poi di essere stato collocato all’interno di una fredda sala di aspetto e in seguito trasferito in una piccola tensostruttura, senza il rispetto delle necessarie condizioni igienico-ambientali: una situazione da terzo mondo che, se verificata, risulterebbe di una gravità inaudita. Dopo le proteste e le denunce di Danilo, il ragazzo viene quindi ricoverato in reparto e nei giorni seguenti rimandato a casa, dove si trova tuttora in attesa di guarigione. Alla luce di tutto questo chiediamo al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato: è questo il diritto alla salute che la Regione intende assicurare ai cittadini del Lazio? In strutture insalubri e insicure per pazienti e personale sanitario? I vertici del San Filippo Neri e la Regione sono a conoscenza di quanto accaduto?