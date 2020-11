Civita di Bagnoregio nella comunicazione Amazon e Poste Italiane

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Questa è Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli d’Italia”, così Amazon e Poste Italiane raccontano il piccolo centro sospeso nella Valle dei Calanchi in uno spot uscito in queste ore.

Una nuova promozione di grandissimo livello e capace di raggiungere milioni di persone per quello che è il più significativo e sviluppato luogo turistico del Viterbese. Civita è stata scelta come location per raccontare le spedizioni più insolite di Ama zon, colosso internazionale della distribuzione.

Uno spot che contribuisce a mantenere viva l’attenzione e l’interesse per l’attrattore che ha permesso al territorio di Bagnoregio di iniziare il cammino verso un futuro, quello dello sviluppo turistico, che guarda con ottimismo al superamento della pandemia Covid-19 e al determinarsi di nuove condizioni di crescita per le piccole imprese dell’accoglienza e dei servizi turistici e di nuove prospettive di occupazione.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famazon.it%2Fvideos%2F279010623498499%2F&show_text=0&width=560