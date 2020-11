Civita di Bagnoregio, accordo tra Casa Civita e Confguide per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica

Profili: “Combattiamo il Covid-19 anche costruendo il futuro della nostra economia”. Bigiotti: “Le guide importanti per la promozione del territorio”; Stampatori: “Guardiamo con speranza a Civita”

NewTuscia – CIVITA DI BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Arrivare alle biglietterie di Civita e trovare la possibilità di vivere l’esperienza di una visita di qualità, accompagnati da una guida professionale regolarmente abilitata. Un servizio che Comune di Bagnoregio e Casa Civita, la società partecipata nata per la gestione e la cura dello sviluppo turistico del territorio, intendono mettere in campo grazie a una convenzione siglata con Confguide Lazio Nord.

Questa mattina, nella prestigiosa sede di Palazzo Petrangeli, la firma dell’accordo da parte dell’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti e del presidente di Confguide – Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Nord Daniela Stampatori. Presenti all’importante momento il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e l’assessore Sabrina Crosta.

“Riteniamo fondamentale che in momenti complessi come quello attuale si continui a lavorare e a costruire guardando al futuro – così il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Come Comune siamo impegnati in prima fila, al fianco della Asl di Viterbo, a fronteggiare e arginare il diffondersi del Covid-19. Al tempo stesso non viene meno l’impegno della mia amministrazione e di Casa Civita a organizzare al meglio e migliorare costantemente tutti gli aspetti legati alla nostra offerta turistica.

L’economia del territorio bagnorese ha trovato la propria strada nello sviluppo turistico e anche se questo è un momento difficile guadiamo con ottimismo e positività alla prossima primavera. Continueremo a strutturare sempre meglio l’accoglienza, in tutti i suoi aspetti, e a lavorare intensamente per tenere alta l’attenzione nazionale e internazionale sul nostro stupendo borgo.

Questo accordo con Confguide, che ringrazio, va nella direzione di migliorare la qualità dell’offerta turistica e nel segno della qualità stiamo andando avanti con tanti altri progetti che nelle prossime settimane andremo a presentare”.

“Teniamo molto a questo accordo quadro e abbiamo voluto sottoscriverlo proprio ora per dare un segnale di speranza anche all’importante categoria delle guide turistiche – queste le parole dell’amministratore di Casa Civita Bigiotti -. Sono loro a svolgere un ruolo determinante nella promozione del territorio perché grazie alla professionalità e passione con cui svolgono il proprio lavoro contribuiscono a costruire una buona immagine, che ha sicuramente effetti positivi grazie al passaparola dei tanti turisti soddisfatti e affascinati dalle esperienze vissute. Insieme a Confguide lavoreremo con tenacia per fare della visita a Bagnoregio e Civita un’esperienza di qualità”.