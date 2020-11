Viterbese, un punto che fa morale : a Monopoli finisce 1-1, in gol Tounkara.

NewTuscia – Viterbo. Il racconto del match tra Monopoli e Viterbese.

Finisce 1-1 il match tra Monopoli e Viterbese. Un punto che fa morale dopo una partita nel complesso sofferta e che ha visto nel portiere Daga un gran protagonista con almeno tre interventi da urlo. I gialloblù, dopo un ottimo quarto d’ora di gioco, subiscono il possesso palla avversario fino al vantaggio casalingo. Quando gli uomini di Boccolini sembrano destinati ad un altra sconfitta, Tounkara fredda Pozzer con un gran destro dal limite. Viterbese che si porta a quota 7 punti, rimanendo in piena zona play-out. I gialloblù riposeranno nel prossimo turno e torneranno in campo il 21 Novembre, sul campo della Juve Stabia.

Vediamo come è andato il match.

Il primo tempo dei gialloblù è piuttosto piacevole, soprattutto nel primo quarto d’ora di gioco.

Si intravedono i primi accorgimenti di mister Boccolini che sposta Bezziccheri vertice alto di centrocampo, nel tentativo di disturbare l’azione avversaria dal basso.

Viterbese attenta e vogliosa di giocare palla a terra, complice anche l’assenza dalla formazione titolare di Tounkara (al suo posto Calì), che preclude la profondità e la possibilità di ripartire in contropiede.

Dal canto suo, il Monopoli ben conoscendo le proprie difficoltà dovute al Covid-19, ci mette tanta grinta e corsa. bianco-verdi a sfiorare anche il gol in un paio di circostanze con Daga davvero bravo nelle due occasioni.

Nel secondo tempo, la Viterbese rimane negli spogliatoi e subisce l’assedio del Monopoli che si concretizza all’ora di gioco : colpo di testa chirurgico di Arena e Daga battuto.

Portiere gialloblù che evita anche il raddoppio poco dopo, sempre sugli sviluppi di palla inattiva.

Quando la partita sembra indirizzata verso la vittoria casalinga, al minuto 76, il neo entrato Tounkara controlla un pallone sulla trequarti avversaria, prova un destro chirurgico e batte Pozzer, apparso in notevole ritardo nel tuffo.

Dopo il pareggio gialloblù, la partita si assesta in un sostanziale equilibrio, con la sola espulsione ( per doppia ammonizione) da parte di Arena, a rendere vibrante un finale di match che, dopo 4 minuti di recupero vede gli uomini di Boccolini trovare un punto che fa morale, sul campo del Monopoli.

TABELLINO

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer, Bastrini, Arena, Mercadante, Lombardo (Zambataro), Paolucci, Giorno, Vassallo (Arlotti) , Nicoletti, Marilungo, Montero.

A disposizione: Oliveto, Zambataro, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli, Basile. Allenatore: Scienza.

VITERBESE (3-5-2): Daga, Mbende, Ferrani, Markic, De Santis (Galardi), Palermo (Menghi), De Falco (Salandria), Bezziccheri, Falbo, Calì (Tounkara), Rossi.

A disposizione: Borsellini, Maraolo, Tounkara, Ricci, Menghi Emanuele, Salandria, Galardi, Macrì, Scalera, Besea. Allenatore: Boccolini.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

ASSISTENTI: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto – Tiziana Trasciatti di Foligno

QUARTO UFFICIALE: Gino Garofalo di Torre del Greco