“Terrorismo mediatico dire che gli animali trasmettono il Covid-19 all’uomo…”

e mi unisco a lui, in tutto ciò che scrive nella sua nota pubblicata, a proposito delle FALSE dichiarazioni della luminare veterinaria Ilaria Capua, la quale, come già asserì alcuni mesi fa, anche lunedi sera ore 20.45 su rai 3 ha detto.che gli animali possono essere veicoli di contagio di corona virus.

La sedicente scienziata dovrebbe non fare simili stupide e false dichiarazioni che portano solo un allarmismo che potrebbe scaturire in “abbandoni”.

Ritengo di essere obbligato ad intervenire contro le dichiarazioni della Capua stessa, per amor del vero e soprattutto per amore e tutela degli animali che rappresento in nome dell’Enpa della Provincia di Viterbo, ed affiancarmi in quanto dichiara De Angelis: laddove dichiara che gli animali NON SUBISCONO ASSOLUTAMENTE E DI CONSEGUENZA NON TRASMETTONO NESSUN VIRUS LEGATO AL COVID, NE TANTOMENO ALLE NORMALI INFLUENZE STAGIONALI CHE TUTTI GLI ANNI AGGREDISCONO L’UOMO.

Chiarle Mauro

presidente E.N.P.A. Viterbo