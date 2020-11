Monopoli-Viterbese 1-1, le pagelle del match : Daga versione Superman, Tounkara decisivo.

NewTuscia – Viterbo. Le pagelle del match tra Monopoli e Viterbese

Daga 7.5 : Eccellente prestazione. Si riscatta dopo alcune partite da storcere la bocca e salva la sua squadra in almeno 4 circostanze

Ferrani 6 : Da quando è arrivato è il meno chiacchierato ma si sta dimostrando utilissimo alla causa. Giocatore che finora non ha sbagliato nessuna partita, senza strafare vero, senza interventi sensazionali, ma senza mai steccare. Hai detto poco…

Mbende 5 : In calo. Rispetto alle prime ottime prestazioni, sembra stanco e deconcentrato. Anche oggi su una palla inattiva molto leggibile, lascia indisturbato Arena.

Markic 6 : Non demerita, a volte si fa rispettare con metodi “rudi” ma da un difensore non ci si scandalizza di certo.

De Santis 6: Anche in questo caso quel mezzo voto in più è di stima. Ok, non concede spazio all’esterno di riferimento e resta sempre attento. Ma un quinto di centrocampo può soltanto difendere? A parziale spiegazione ci pensa proprio Eros che nel dopo partita dichiara : “mi trovo meglio da braccetto della difesa a 3”.Gli diamo ragione.

De Falco 6 : La partita è più una lotta che una gara di palleggio, per questo vengono meno le sue qualità. Da un top player come lui però, ci si aspetta sempre la giocata. Sarebbe un 5.75…

Palermo 6.5 : Sufficienza piena e meritata. Corre parecchio e si prende anche un giallo per eccessiva generosità. Per gli assist e la qualità, è giusto aspettare. Intanto serve Calì che sciupa uno stop. Loading…

Falbo 6.5 : Forse una delle migliori partite finora. Spinge parecchio nel primo quarto d’ora di gioco, cala come tutti nella ripresa ma non soffre. Si merità perciò qualcosa in più della sufficienza.

Bezziccheri 5.5 : Boccolini lo sposta vertice alto del centrocampo per sporcare il giro palla avversario, non trova gli spunti giusti e sciupa un contropiede con un passaggio sbagliato. Se schierato sempre in questa posizione però, può certamente migliorare e tornare quello della passata stagione.

Rossi 6.5 : Lotta come tutti, è poco servito, ma ruba palla ad un avversario e serve Tounkara per la rete del pareggio.

Calì 5.5 : Il voto è purtroppo frutto di quello stop sbagliato che lo porta sull’esterno su passaggio di Palermo, ma la lotta c’è. Merita senz’altro più fiducia rispetto a quanta gliene dava il precedente mister.

Tounkara 7 : Entra e risolve un match che sembrava destinato all’ennesima sconfitta. Papera del portiere avversario ? Si, ma la palla finisce dentro. Basta e avanza.

Galardi 6 : Entra e dà brio ai compagni.

Menghi 6 : Vedi Galardi, se avesse qualche minuto ancora in più…

Salandria s.v