Gianfranco Fiorita, quattro anni per l’ex dentista accusato di aver accoltellato la moglie

NewTuscia – VITERBO – Quattro anni e mezzo all’ex dentista Gianfranco Fiorita, pena comminata dal giudice Elisabetta Massini per avere accoltellato la moglie e averla rinchiusa in uno stanzino.

Fiorita era già conosciuto dalle forze dell’ordine per essere fuggito 10 anni fa in Sudamerica con 600 mila euro appartenenti alla società e ai pazienti. Dopo quattro anni era ritornato con una moglie di 20 anni più giovane e due figli, andando in contro al processo per appropriazione indebita e condannato a due anni e tre mesi, al pagamento di circa 70mila di provvisionali alle parti civili e alla radiazione dall’albo degli odontoiatri.

Per il secondo processo in cui era stato accusato di lesioni aggravate e sequestro di persona, la sentenza è di oltre 4 anni. La presunta vittima, la moglie, dopo i fatti si era rifugiata in un centro antiviolenza. In aula ha dichiarato di essere stata accoltellata alla testa, al petto e all’addome e poi rinchiusa in uno stanzino.

I carabinieri sopraggiunti nell’appartamento dei coniugi hanno trovato segni di colluttazione e tracce di sangue, uno straccio intriso degli stessi effluvi e un coltello insanguinato sul lavandino che Fiorita ha detto di avere usato per difendersi dalla moglie che sarebbe stata spesso ubriaca e molesta. La vicina di casa al processo aveva confermato l’atteggiamento molesto della donna, nelle occasioni in cui beveva, nei confronti degli altri inquilini del palazzo.

La difesa fa sapere che ricorrerà in appello.