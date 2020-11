Arrestato ricercato internazionale dai carabinieri di Viterbo

NewTuscia VITERBO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo in centro, giunti nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un cittadino di origini rumene che dava dei sospetti ed hanno deciso quindi di controllarlo ed identificarlo.

L’intuizione si è verificata giusta, poiché dai controlli effettuati nell’immediatezza il soggetto è risultato essere ricercato dal 19 agosto poiché colpito da mandato dio arresto europeo dovendo scontare 2 anni e due mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia compiuti in Romania.

E’ stato quindi immediatamente dichiarato in arresto dai Carabinieri e condotto presso il carcere di Roma Rebibbia.