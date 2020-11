Animali mitologici di altre epoche

NewTuscia – Animali fantastici, vissuti in altre epoche più o meno remote, che sono scomparsi dalla terra ma che sono ancora presenti nell’immaginario collettivo o nella filmografia. Non è così raro trovare nelle culture antiche, del passato, tutta una sch iera di animali mitologici che hanno contribuito a creare il mito di quella stessa epoca: dalla preistoria al medioevo, ogni periodo storico ha avuto i propri.

Si parla di base di due grandi macro aree che possono essere sintetizzate in animali realmente esistiti; o animali fantasiosi, inventati quindi di sana pianta la cui storia è stata poi tramandata nei secoli. La sfinge ad esempio, metà fiera e metà donna, rappresenta tutt’oggi un’iconografia mitica ma facente capo ad una creatura non realmente esistita.

E si potrebbe procedere poi all’infinito parlando ad esempio dell’ippogrifo, metà grifone e metà cavallo. Nato quindi dalla fantasia dell’unione di due animali realmente esistenti. E che dire degli unicorni, tanto di moda negli ultimi periodi per un discorso di social, che sono esseri animali a metà tra reale e fantastico?

Il caso dei dinosauri

Una casistica a parte è rappresentata dai dinosauri. Figure circondate da un alone di mistero, esiste con ogni probabilità sulla terra milioni di anni fa e dei quali ancora si parla. Tutt’oggi sia adulti che bambini vivono una grande fascinazione con riferimento ai dinosauri: tutto ciò che è filmografia su di loro spopola, esplicativo al riguardo il caso di Jurassic Park datato 1993 e realizzato da Steven Spielberg.

Tra i più ammantati di fascino e mito ci sono i notosauri; si tratta di rettili semiacquatici vissuti nell’era de Triassico tra Europa ed Asia (qui una guida ai notosauri per approfondire il tema). Una sorta di foche ante litteram, con abitudini simili e somiglianza anche a livello di conformazione fisica. Anche qui la realtà si tinge di leggenda, con alcune fonti che vogliono che i notosauri siano gli antenati dei draghi, altre figure mitologiche che riempiono ancora oggi le pagine di favole e romanzi.

D’altra parte le figure mitologiche, essere a metà tra animali ed umani, sono da sempre legate a doppio filo a qualsiasi tradizione popolare, attuale ma anche del passato, è stato così nella preistoria, nelle civiltà più antiche (da quella greca a tutte quelle orientali). Segno evidente che dietro a queste ‘storie’ vi è un qualcosa in più di una semplice favola da raccontare o tramandare di generazione in generazione.