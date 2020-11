La viterbese Sara Chiaravalli esordisce col suo primo brano “Don’t Lose Your Way”

NewTuscia – VITERBO – Sara Chiaravalli è una giovane viterbese amante della musica. E’ al suo esordio come autrice e cantante di un brano che propone al pubblico. Ha scritto e cantato “Don’t Lose Your Way”. Il suo nome d’arte è Only Sara. Ma di cosa si tratta?



“Parto da una studio di due anni di chitarra classica – dice Sara Chiaravalli -, anni in cui non ho imparato niente data la mia poca costanza. Per un po’ di tempo ho accantonato la musica finché non ho comprato la mia prima chitarra acustica, da quel momento ho cominciato ad accompagnarmi con lo strumento “secondario” (la chitarra), ormai quello principale era diventato la voce”.

Quindi passi da musicista a cantante..

“Non puntavo tanto al cantare finché un giorno, durante un’esibizione, mi sono emozionata portando ad emozionarsi anche chi mi stava ascoltando. Da lì ho capito che, tramite la voce, potevo suscitare emozioni nelle persone… è ciò che mi ha spinto a voler essere una cantante!”.

Di cosa tratta il tuo brano “Don’t Lose Your Way”?

“Questo brano, essenzialmente, parla di me. È frutto di una lunga introspezione fatta durante la quarantena, per la prima volta parlo di me stessa attraverso la mia voce e la musica: il tutto è una scoperta meravigliosa. Il brano è stato pubblicato tramite l’etichetta indipendente “Revomusic Italy” di Emanuele Giraldo. E’ completamente scritto ed arrangiato da me insieme a lui”.