Celebrata messa in ricordo di Gigi Proietti e Giorgio Capitani, entrambi cittadini onorari viterbesi

NewTuscia – VITERBO – Viterbo ha ricordato con una celebrazione religiosa i concittadini onorari Gigi Proietti e Giorgio Capitani. Questa mattina, all’interno della basilica santuario Santa Maria della Quercia, don Massimiliano Balsi ha celebrato la messa in onore dei due grandi artisti, entrambi legati a Viterbo, per anni città dell’amata fiction Il Maresciallo Rocca. Tra i banchi, oltre al sindaco Giovanni Maria Arena e agli assessori Marco De Carolis (cultura e turismo) e Alessia Mancini (sviluppo economico) e al comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo, alcuni attori della fiction e una commossa Veronica Pivetti, che nella serie televisiva ha interpretato la seconda moglie di Rocca. Il primo matrimonio invece, quello tra Rocca e Margherita (Stefania Sandrelli) fu celebrato proprio all’interno della basilica che stamattina ha ospitato la messa. A prendere la parola dopo il primo cittadino Arena, oltre agli attori, anche il comandante del Norm dei carabinieri Maurizio Iannaccone, comparsa nella fiction, riferimento sul territorio per Proietti e Capitani, rimasto sempre in stretto contatto con entrambi anche dopo la fiction. A coordinare i vari interventi è stata Simona Tartaglia, moglie del regista Capitani, che ha ribadito il forte legame con Viterbo, tanto da sceglierla come città in cui vivere.