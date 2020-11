Camion esce di strada e si schianta contro un albero

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – E’ successo intorno alle 7.00 sulla Cassia Nord, presso l’autovelox tra San Lorenzo Nuovo e Bolsena. Il camion con due operai a bordo, per cause ancora da appurare è uscito dalla corsia e si è schiantato contro un albero. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli con un’autopompa serbatoio e jeep, per togliere le due persone a bordo dall’incastro che le lamiere avevano formato.

Sono poi sopraggiunti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone, a due ambulanze del 118, un’automedica e l’eliambulanza.