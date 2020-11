Scomparsa di Irnerio Condurelli: il cordoglio del sindaco Arena

NewTuscia – VITERBO – Ci ha lasciato il professor Irnerio Condurelli. Una guida e un riferimento per tante generazioni, compresa la mia. Un modello per me, sia quando ero molto giovane e mi affacciavo al mondo dello sport, sia quando insegnavo ai ragazzi educazione fisica. Dietro il suo lavoro c’era passione. Tanta passione per lo sport. E riusciva a trasmetterla molto bene a tutti i suoi alunni e a tutti i suoi allievi. Una lunga e prestigiosa carriera quella di Irnerio Condurelli, contraddistinta da numerosi e prestigiosi premi.

Il Comune di Viterbo, nel 2014, con l’allora delegato allo sport e attuale consigliere comunale Insogna, gli conferì il premio Faul per il prezioso contributo che aveva dato al mondo sportivo viterbese. In tutti i suoi ruoli: da atleta, insegnante di educazione fisica, allenatore, dirigente, tecnico federale. Per tanti anni è stato alla guida della Fidal e del CONI provinciale. Lo abbiamo visto responsabile della velocità per la federazione nella prima nazionale allievi di Pietro Mennea. Un atleta e uno sportivo completo, a tutto tondo, dal quale imparare molto. Anche e soprattutto per la sua generosità e gentilezza. Doti che avvalorano ulteriormente la brava persona che era. Alla famiglia Condurelli le mie condoglianze e quelle della città di Viterbo.