Pagelle Viterbese-Paganese 0-1

NewTuscia – Viterbo Le pagelle di Viterbese-Paganese.

Daga 6. Non viene quasi mai “interpellato” dall’attacco campano, soliti limiti nell’impostare da dietro ma è uno dei pochi a salvarsi.

Ferrani 6. Il suo lavoro (piuttosto facile data l’anemia offensiva della Paganese) lo fa. Sufficienza meritata.

Mbende 5. Come il compagno di squadra, ma ha purtroppo sul groppone il braccio largo che provoca il rigore contro i gialloblù

De Santis 6. Sufficienza di stima per un giocatore che non soffre affatto nel difendere, ma da braccetto della difesa a 3, contro una squadra coperta e poco offensiva, ci aspettiamo qualche impostazione rapida.

Bezziccheri 4.5. Continua la sua estrema sofferenza in un ruolo che non è il suo.

Palermo 5.5. Non riesce ad incidere con la sua qualità. Di certo lotta su tutti palloni, altro compito a lui congeniale. Due attenuanti ? Il rientro dopo un anno di inattività e la mancanza di movimento da parte di attaccanti e esterni. Se i giocatori il pallone lo vogliono sui piedi…

Salandria 5.5. Solita pressione e recupero palla in fase di non possesso, ma contro una squadra abbordabile ci si può aspettare di più in fase di costruzione.

De Falco 5. Dei tre centrocampisti ha meno attenuanti poiche Palermo rientrava da molto tempo, mentre “Ciccio” Salandria riesce a svolgere quantomeno il suo classico compito di agonismo. Lui purtroppo il suo non riesce ad eseguirlo. Come Palermo però, non ha veramente movimenti da premiare…

Falbo 5. Mentre Bezziccheri è in un ruolo poco congeniale alle sue caratteristiche, lui può fare decisamente meglio.

Tounkara 4.5 Poco movimento, poca qualità, poco carisma e una palla alle stelle nel primo tempo. Male.

Rossi 5. Anche lui non riesce ad incidere, anche se è poco servito.

Galardi 5.5 Entra ma non incide

Calì s.v