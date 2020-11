Notte fonda al Rocchi, passa anche la Paganese

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Una Viterbese abulica senza idee e senza mordente perde in casa 1-0 al cospetto di un’astuta Paganese. Pur vantando molte assenze come la stessa Viterbese, per il Covid 19, ha gettato sul campo molto più voglia di vincere dei gialloblù che sono apparsi poco incisivi in attacco. Servono dei correttivi e alla svelta. La classifica è ormai preoccupante: soli 6 punti in 9 gare giocate sono un bottino troppo scarno. Mercoledì prossimo si giocherà sul difficile campo del Monopoli e poi i gialloblù dovranno gareggiare sul campo tremendo della Juve Stabia. Il presidente Marco Arturo Romano ha quindi deciso in serata l’esonero del tecnico Mr. Agenore Maurizi. A breve verrà comunicato il nome del prossimo allenatore: si parla di Mr. Caneo, ex Rieti.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Mbende, Bezziccheri, Tounkara, Palermo, De Santis, Falbo, Salandria, Rossi, De Falco, Ferrani.

A disposizione di Mr. Baldassarri: Borsellini, Maraolo, Markic, Calì, Ricci, Menghi Emanuele, Galardi, Macrì. Scalera, Besea

PAGANESE: Bovenzi, Schiavino, Sirignano, Sbampato, Carotenuto, Onescu, Bonovolonta, Gaeta, Squillace,

Guadagno, Scarpa.

A disposizione di Mr. Erra: Fasan, Esposito, Mattia, Bramati, Perazzolo, Di Palma, Costagliola, Cicagna, Criscuolo

Arbitro: Antonio Costanza di Agrigento

Assistenti: Stefano Galiberti e Giauco Tonellati di Seregno

Quarto Uomo: Raimondo Borriello di Arezzo

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 1° Viterbese subito pericolosa in attacco con Tounkara che conclude in porta, ma il suo tiro si perde di poco a lato.

Al 4° la Paganese si rende insidiosa in avanti con un tiro che viene parato dal portiere Daga della Viterbese.

Al 7° corner per la Viterbese conquistato da Tounkara. Dalla bandierina batte Salandria. Pallone scodellato in area campana, ma la difesa mette in corner. Ancora calcio d’angolo per i gialloblù sull’ennesimo corner per la Viterbese. Colpo di testa in mischia, ma il pallone colpisce la parte alta della traversa della porta campana.

Al 19° corner per i campani senza esito. La difesa gialloblù allontana la minaccia. Nell’azione in questione era terminato a terra in area di rigore gialloblù Onescu della Paganese, che viene ammonito per simulazione dal direttore di gara.

Grande pressing esercitato dai giocatori della Paganese sui portatori di palla della Viterbese.

Al 25° Bezziccheri serve un pallone in profondità. A servire Rossi che viene anticipato dal portiere della Paganese Bovensi.

Al 27° corner per la Viterbese. Pallone messo in mezzo all’area della Paganese. Conclusione al volo di Tounkara per la Viterbese che finisce però altissima sopra la traversa della porta.

La Viterbese non trova spazio a centrocampo, la Paganese si chiude bene e riparte.

Al 35° grande occasione della Viterbese con un contropiede di Tounkara, il quale mette in area un bel cross in area per Falbo che colpisce di testa. La sua conclusione si stampa sul palo, complice una deviazione miracolosa del portiere della Paganese Bovensi.

Al 40° corner per la Viterbese battuto da De Falco senza esito. La difesa campana anticipa gli attaccanti della Viterbese.

Al 43° bell’intervento del portiere Bovensi della Paganese, che con una bella presa area anticipa gli attaccanti gialloblù.

La prima frazione di gioco è terminato sul risultato di 0-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 4° punizione per la Viterbese. Pallone messo in mezzo all’area della Paganese, ma ancora una volta i difensori campani anticipano gli attaccanti della Viterbese Tounkara e Rossi.

Al 9° calcio d’angolo per i campani senza nessun pericolo per la retroguardia della Viterbese, che anticipa gli avanti della Paganese.

Al 17° cambio nella Viterbese: entra Galardi al posto di Salandria

La Viterbese prova a far avanzare il proprio baricentro

Al 22° cambio nella Paganese: esce Carotenuto al suo posto entra Mattia.

Al 30° arriva la rete del vantaggio degli ospiti grazie calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone allontanato. La palla torna in area gialloblù, fallo di Mbende, che viene ammonito e l’arbitro concede il calcio di rigore. Batte Guadagno, che mette in rete a filo di traversa battendo il portiere della Viterbese Daga.

Al 33° contatto in area campana con Galardi, neo entrato della Viterbese, va terra, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore.

Al 34° doppia sostituzione: per la viterbese entra Calì al posto di Palermo; per la paganese entra Bramati al posto di Bonsvolontà

La Viterbese prova un forcing, ma le idee sono confuse, una squadra senza gioco e senza mordente.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero

Al 46° ultimo cambio della partita: per la paganese entra Costagliola al posto di Guadagni

La partita finisce 1-0 per la Paganese per la formazione gialloblù è ormai notte fonda la classifica si fa molto difficile.

RISULTATI DELLA 9°GIORNATA

AVELLINO-CATANZARO 1-3

CAVESE-TERNANA 0-5

VITERBESE-PAGANESE 0-1

BARI-JUVE STABIA

TURRIS-POTENZA

FRANCAVILLA-CASERTANA

BISCEGLIE-MONOPOLI (RINVIATA)

PALERMO-CATANIA DOMANI

VIBONESE-FOGGIA

RIPOSA IL TERAMO

CLASSIFICA (PROVVISORIA)

TERNANA 21

TERAMO 17

BARI 17

TURRIS 15

AVELLINO 14

JUVE STABIA 13

CATANZARO 12

VIBONESE 9

FOGGIA 9

PAGANESE 9

CATANIA 8

VIRTUS FRANCAVILLA 8

MONOPOLI 8

BISCEGLIE 7

POTENZA 7

VITERBESE 6

CAVESE 5

CASERTANA 3

PALERMO 2