Roma, Palozzi (Cambiamo): “Assessore Vivarelli chiarisca su bonus affitto”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “È arrivato il momento che il silente ed inefficiente assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative del Comune di Roma, Valentina Vivarelli, chiarisca in merito alla delicata e annosa situazione dei bonus affitto 2020. Articoli stampa, infatti, rivelano che sarebbero davvero numerosi i cittadini romani in difficoltà economica che, pur avendo fatto richiesta del bonus, sono ormai da mesi in attesa di una comunicazione da parte del Campidoglio grillino.

Inoltre, è difficile conoscere nello specifico quante sono le domande lavorate e i bonus effettivamente erogati. Una realtà molto grave, che dimostra quanto l’amministrazione Raggi sia lontana anni luce dalle categorie sociali più deboli, soprattutto in questa complessa fase di emergenza sanitaria. In nome della trasparenza e del buonsenso, auspichiamo dunque che il Comune di Roma riferisca su questa vicenda e acceleri le procedure relative alla erogazione del bonus affitto”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.